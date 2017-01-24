В Кремлі прокоментували розміщення китайських ракет біля кордонів Росії

"Ми цінуємо наші відносини. Безумовно, будь-які дії в плані розвитку збройних сил Китаю, якщо ця інформація відповідає дійсності, військове будівництво в Китаї ми не сприймаємо як загрозу для нашої країни", - заявив Д.Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Китаї поширили зроблені в провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, фотографії з розміщеними балістичними ракетами Dongfeng-41 (DF-41).

Dongfeng-41 є міжконтинентальною балістичною ракетою з дальністю дії у 14 тис. км і 10-12 ядерними блоками індивідуального наведення, що вважається однією з найсучасніших ракет такого типу.