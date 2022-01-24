В Кремле назвали "фейком" новость о просьбе Си Цзиньпина к Путину не нападать на Украину

КИЕВ. 24 января. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «фейком» публикации о том, что председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина "не нападать на Украину во время Олимпиады". Об этом он в понедельник сказал журналистам, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.