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В Кремлі назвали "фейком" новину про прохання Сі Цзіньпіна до Путіна не нападати на Україну

В Кремлі назвали "фейком" новину про прохання Сі Цзіньпіна до Путіна не нападати на Україну

Київ • УНН

 • 14182 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "фейком" публікації про те, що голова КНР Сі Цзіньпін попросив президента Росії Володимира Путіна "не нападати на Україну під час Олімпіади". Про це він у понеділок сказав журналістам, пише УНН з посиланням на ТАСС.

Цитата

"Це спосіб нагнітання напруженості, що реалізується з боку НАТО і Сполучених Штатів Америки", - сказав він.

Саму публікацію з твердженнями про таке прохання китайського лідера Пєсков "запропонував відправити у фейковий істеричний кошик", пише агентство.

Контекст

Агентство Bloomberg на вихідних повідомило, що голова КНР Сі Цзіньпін міг просити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, яка пройде в столиці Китаю з 4 по 20 лютого.

Додамо

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Тим часом Велика Британія звинуватила Росію в змові щодо встановлення маріонеткового лідера в Києві, в той час як прем'єр-міністр країни Борис Джонсон застеріг лідерів ЄС від "наївності" щодо вимог Володимира Путіна щодо України і назвав кризу "вкрай небезпечною". Чиновники країни почали роботу над новими санкціями, щоб послабити російську економіку, якщо Кремль просунеться вперед. Вважається, що Велика Британія розглядає "ядерний" варіант підтримки відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомляє The Telegraph.

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