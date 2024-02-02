В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76
Киев • УНН
спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась к россии с просьбой вернуть тела пленных, якобы погибших во время падения самолета Ил-76 под Белгородом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась к россии с просьбой вернуть тела якобы погибших на самолете Ил-76 под Белгородом. Об этом со ссылкой на российской СМИ, передает УНН.
Детали
В комментарии журналистам он ответил на вопрос поступало ли в администрацию президента рф обращение о возвращении тел погибших пленных.
В администрацию - нет (не поступало - ред.)
МККК о падении Ил-76: если в авиакатастрофе погибли украинские пленные, рф должна вернуть их тела как можно быстрее26 январь 2024, 21:06 • 27349 просмотров
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, Украина обращалась к россии относительно возвращения тел военнопленных, которые якобы погибли во время авиакатастрофы на борту Ил-76.
По его словам, москва не реагирует на эти запросы.
Юсов отметил, что домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января - за исключением 65 человек из списка, которых Кремль объявил погибшими.
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что Международный комитет Красного Креста не помогает Украине в расследовании катастрофы самолета Ил-76 и не подтвердил, предоставляла ли россия информацию о перевозке военнопленных самолетом.
В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76
спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась к россии с просьбой вернуть тела пленных, якобы погибших во время падения самолета Ил-76 под Белгородом.
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