В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась к россии с просьбой вернуть тела якобы погибших на самолете Ил-76 под Белгородом. Об этом со ссылкой на российской СМИ, передает УНН.

Детали

В комментарии журналистам он ответил на вопрос поступало ли в администрацию президента рф обращение о возвращении тел погибших пленных.

В администрацию - нет (не поступало - ред.) - заявил Песков.

МККК о падении Ил-76: если в авиакатастрофе погибли украинские пленные, рф должна вернуть их тела как можно быстрее

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, Украина обращалась к россии относительно возвращения тел военнопленных, которые якобы погибли во время авиакатастрофы на борту Ил-76.

По его словам, москва не реагирует на эти запросы.

Юсов отметил, что домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января - за исключением 65 человек из списка, которых Кремль объявил погибшими.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что Международный комитет Красного Креста не помогает Украине в расследовании катастрофы самолета Ил-76 и не подтвердил, предоставляла ли россия информацию о перевозке военнопленных самолетом.