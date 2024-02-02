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В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76

В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 10:41  •  11944 просмотра

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спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась к россии с просьбой вернуть тела пленных, якобы погибших во время падения самолета Ил-76 под Белгородом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась к россии с просьбой вернуть тела якобы погибших на самолете Ил-76 под Белгородом. Об этом со ссылкой на российской СМИ, передает УНН.

Детали 

В комментарии журналистам он ответил на вопрос поступало ли в администрацию президента рф обращение о возвращении тел погибших пленных.  

В администрацию - нет (не поступало - ред.) 

- заявил Песков.

МККК о падении Ил-76: если в авиакатастрофе погибли украинские пленные, рф должна вернуть их тела как можно быстрее26 январь 2024, 21:06 • 27349 просмотров

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, Украина обращалась к россии относительно возвращения тел военнопленных, которые якобы погибли во время авиакатастрофы на борту Ил-76.

По его словам, москва не реагирует на эти запросы.

Юсов отметил, что домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января - за исключением 65 человек из списка, которых Кремль объявил погибшими.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что Международный комитет Красного Креста не помогает Украине в расследовании катастрофы самолета Ил-76 и не подтвердил, предоставляла ли россия информацию о перевозке военнопленных самолетом.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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У кремлі заявили, що Україна не зверталась до рф щодо повернення тіл тих, хто нібито загинув в Іл-76
The Kremlin says Ukraine has not asked russia to return the bodies of those allegedly killed in the IL-76
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спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась к россии с просьбой вернуть тела пленных, якобы погибших во время падения самолета Ил-76 под Белгородом.

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