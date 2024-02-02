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У кремлі заявили, що Україна не зверталась до рф щодо повернення тіл тих, хто нібито загинув в Іл-76

У кремлі заявили, що Україна не зверталась до рф щодо повернення тіл тих, хто нібито загинув в Іл-76

Київ • УНН

 • 24777 перегляди

речник кремля дмитро пєсков заявив, що Україна не зверталася до росії з проханням повернути тіла полонених, які нібито загинули під час падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що Україна не зверталась до росії з прохання повернути тіла нібито загиблих на літаку Іл-76 під бєлгородом. Про це з посиланням на російській ЗМІ, передає УНН.

Деталі 

У коментарі журналістам він відповів на запитання чи надходило в адміністрацію президента рф звернення щодо повернення тіл загиблих полонених.  

В адміністрацію - ні (не надходило - ред.) 

- заявив пєсков.

МКЧХ про падіння Іл-76: якщо в авіатрощі загинули українські полонені, рф має повернути їхні тіла якнайшвидше26.01.24, 23:06 • 29666 переглядiв

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули під час авіакатастрофи на борту Іл-76.

За його словами, москва не реагує на ці запити.

Юсов зауважив, що додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня — за винятком 65 людей зі списку, яких Кремль оголосив загиблими.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не допомагає Україні у розслідуванні катастрофи літака Іл-76 і не підтвердив, чи надавала росія інформацію про перевезення військовополонених літаком.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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