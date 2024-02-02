У кремлі заявили, що Україна не зверталась до рф щодо повернення тіл тих, хто нібито загинув в Іл-76
Київ • УНН
речник кремля дмитро пєсков заявив, що Україна не зверталася до росії з проханням повернути тіла полонених, які нібито загинули під час падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що Україна не зверталась до росії з прохання повернути тіла нібито загиблих на літаку Іл-76 під бєлгородом. Про це з посиланням на російській ЗМІ, передає УНН.
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У коментарі журналістам він відповів на запитання чи надходило в адміністрацію президента рф звернення щодо повернення тіл загиблих полонених.
В адміністрацію - ні (не надходило - ред.)
МКЧХ про падіння Іл-76: якщо в авіатрощі загинули українські полонені, рф має повернути їхні тіла якнайшвидше26.01.24, 23:06 • 29666 переглядiв
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Раніше УНН повідомляв, що за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули під час авіакатастрофи на борту Іл-76.
За його словами, москва не реагує на ці запити.
Юсов зауважив, що додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня — за винятком 65 людей зі списку, яких Кремль оголосив загиблими.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не допомагає Україні у розслідуванні катастрофи літака Іл-76 і не підтвердив, чи надавала росія інформацію про перевезення військовополонених літаком.