В кремле заявили, что посланник путина отправился в США обсуждать не Украину

Спикер кремля дмитрий песков утверждает, что спецпредставитель путина кирилл дмитриев находится с визитом в США как руководитель группы по экономическим вопросам и не ведет там переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Да, во-первых – я могу подтвердить этот визит. Во-вторых – кирилл дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию. И это не является возобновлением переговоров", - сказал песков.

Он отметил, что спецпосланник возглавляет группу по экономическим вопросам и работает в рамках этой группы.

Дополнение

Ранее агентство Reuters сообщало, что спецпредставитель рф проводит переговоры в США по Украине и санкциям на нефть. Встречи проходят на фоне завершения срока ослабления ограничений.