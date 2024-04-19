В кремле заявили, что не будут прекращать боевые действия в Украине, даже на время мирных переговоров

россия не станет делать паузу в боевых действиях на период мирных переговоров с Украиной. Об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел рф сергей лавров, передает УНН.

Детали

Он также в очередной раз пожаловался, что Украина отказывается от переговоров с РФ для мирного решения войны.

Во-первых, он (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) сам себе запретил переговоры. Во-вторых, конечно же, веры никакой им (украинцам, - ред.) нет - заявил лавров.

При этом дипломат подчеркнул, что рф якобы готова к переговорам, но вести их с Зеленским считает тем, что не имеет смысла. Отдельно Лавров подчеркнул, что россия не будет оборять формулу мира президента Зеленского.

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Он отметил, что даже в случае мирных переговоров москва не планирует прекращать обстрелы Украины.

Мы сказали, мы к переговорам готовы, но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров делать какие-либо паузы в боевых действиях. Процесс должен продолжаться - заявил российский министр.

Напомним

Ранее российские СМИ заявили, что Турция подготовила новый проект мирного договора по решению украинско-российской войны, который предусматривает "заморозку" линии фронта и внеблоковый статус Украины.