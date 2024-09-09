В кремле не стали прямо отрицать сообщения о возможной передаче Ираном россии баллистических ракет

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков не стал прямо отрицать правдивость сообщений о возможной передаче Ираном россии баллистических ракет малой дальности, сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Песков, как сообщается, во время брифинга в понедельник отметил, что москва и Тегеран развивают сотрудничество "во всех возможных областях, включая самые чувствительные области" и "будут продолжать это делать".

При этом он, говоря о сообщениях о поставках ракет, отметил, что "не каждый раз подобная информация соответствует действительности".

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О том, что Иран уже передал россии ракеты для возможного использования в войне против Украины, на прошлой неделе сообщили со ссылкой на источники The Wall Street Journal и CNN. Официально Иран, как отмечается, это отрицает. Высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Фазлулла Нозари в понедельник заявил иранским СМИ, что западные сообщения и передача ракет является частью "психологической войны".

Как сообщило в воскресенье Associated Press, Соединенные Штаты проинформировали своих союзников о том, что Иран, по оценкам Вашингтона, передал россии баллистические ракеты малой дальности для дальнейших боевых действий в Украине. Собеседники агентства, которые говорили на условиях анонимности, не привели никаких подробностей относительно того, сколько оружия было доставлено, или когда могла произойти его передача.

В то же время официально Белый дом пока не подтверждал, что Иран действительно передал россии ракеты. В Совете национальной безопасности США заявили, что если сообщения подтвердятся, это будет означать "существенную эскалацию".

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МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность сообщениями СМИ и заявил, что, если сведения подтвердятся, они будут иметь "разрушительные последствия" для украинско-иранских отношений.

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Дополнение

Ранее Иран уже поставлял российским заказчикам сотни дронов, которые применялись москвой в войне против Украины. Тегеран при этом отрицал, что осуществлял поставки после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Иран настаивает, что придерживается нейтралитета в конфликте.