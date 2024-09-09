У кремлі не стали прямо заперечувати повідомлення про можливу передачу Іраном росії балістичних ракет
Київ • УНН
Прессекретар кремля не спростував повідомлення про можливу передачу Іраном росії балістичних ракет. США попередили союзників про ймовірне постачання.
Прессекретар кремля дмитро пєсков не став прямо заперечувати правдивість повідомлень про можливу передачу Іраном росії балістичних ракет малої дальності, повідомляє російська служба "Радіо Свобода", пише УНН.
Деталі
пєсков, як повідомляється, під час брифінгу у понеділок зазначив, що москва і Тегеран розвивають співпрацю "у всіх можливих областях, включаючи найчутливіші області" і "продовжуватимуть це робити".
При цьому він, говорячи про повідомлення про постачання ракет, зазначив, що "не щоразу подібна інформація відповідає дійсності".
Іран міг передати рф балістичні ракети в обмін на військову вигоду, включаючи Су-35 - ISW07.09.24, 09:59 • 33264 перегляди
Про те, що Іран уже передав росії ракети для можливого використання у війні проти України, минулого тижня повідомили з посиланням на джерела The Wall Street Journal та CNN. Офіційно Іран, як зауважуться, це заперечує. Високопоставлений командир Корпусу вартових ісламської революції Фазлулла Нозарі в понеділок заявив іранським ЗМІ, що західні повідомлення та передача ракет є частиною "психологічної війни".
Як повідомило в неділю Associated Press, Сполучені Штати поінформували своїх союзників про те, що Іран, за оцінками Вашингтона, передав росії балістичні ракети малої дальності для подальших бойових дій в Україні. Співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності, не навели жодних подробиць щодо того, скільки зброї було доставлено, або коли могла статися її передача.
У той же час офіційно Білий дім поки не підтверджував, що Іран дійсно передав росії ракети. У Раді національної безпеки США заявили, що якщо повідомлення підтвердяться, це означатиме "суттєву ескалацію".
США: Передача Іраном ракет Росії призведе до ескалації війни в Україні07.09.24, 02:28 • 99969 переглядiв
МЗС України висловило глибоке занепокоєння повідомленнями ЗМІ і заявило, що, якщо відомості підтвердяться, вони матимуть "руйнівні наслідки" для українсько-іранських відносин.
МЗС відреагувало на можливу передачу Іраном балістичних ракет рф: попередило Тегеран про руйнівні наслідки для відносин07.09.24, 12:25 • 31543 перегляди
Доповнення
Раніше Іран вже постачав російським замовникам сотні дронів, які застосовувалися москвою у війні проти України. Тегеран при цьому заперечував, що здійснював постачання після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Іран наполягає, що дотримується нейтралітету у конфлікті.