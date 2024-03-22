В Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
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В Кременчуге Полтавской области во время авианалета прогремели взрывы, о чем сообщают местные источники и подтверждают жители.
В Запорожье возобновили движение легковых авто по плотине ГЭС
Движение легковых автомобилей через плотину гидроэлектростанции в Запорожье возобновилось в пятницу вечером.
россияне продвигаются на Авдеевском направлении: ВСУ потеряли контроль в окрестностях Тоненького и в Бердичах - Deep State
На Авдеевском направлении российские войска продвинулись вперед на подступах к Тоненькому и в Бердичах. Также ожесточенные бои продолжаются за Ивановское, Георгиевку, Семеновку и Роботино.
40 убиты и 140 ранены во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле": возбуждено уголовное дело, росгвардия ищет террористов
В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли по меньшей мере 40 человек, 140 получили ранения, 77 госпитализированы. Российские власти ищут два автомобиля Renault, которые, предположительно, использовались террористами, подожгшими торговый центр, и устроившимы там стрельбу..
МИД Украины прокомментировал стрельбу в подмосковном Красногорске
Украина категорически отвергает обвинения России в своей якобы причастности к стрельбе в концертном зале в Красногорске, называя ее провокацией Кремля с целью нагнетания антиукраинской истерии и дискредитации Украины.
Ермак встретился с директором Финского института международных отношений Микой Аалтола
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с директором Финского института международных отношений Микой Аалтолой украинскую формулу мира, подготовку к Глобальному саммиту мира, перспективы членства в НАТО и важность поддержки Украины.
Кипер заявил, что большинству жителей Одесской области уже вернули электроэнергию после ночной атаки рф
Энергетики восстановили электроснабжение большинства жителей Одесской области, но около 100 000 абонентов остаются без света после российской атаки.
В Укрэнерго рассказали, как будут ликвидировать последствия атаки на энергоструктуру Харькова
В Харькове энергетики разработали двухэтапный план восстановления электроснабжения, который предусматривает сначала первоочередное отключение критически важных объектов, а затем восстановление стандартной схемы электроснабжения в течение нескольких дней, с возможными ограничениями на выходные и после них из-за повреждений, нанесенных в результате вражеской атаки на объекты энергетики, питающие город.
Ракетная атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 29 человек, среди них два ребенка
В результате российских ракетных ударов по Запорожью были ранены 29 человек, в том числе 2 детей, разрушены 4 дома и более 40 повреждены.
Спланированная провокация российских спецслужб по указанию путина: ГУР о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл"
В торговом центре в подмосковье произошел теракт, который украинская разведка считает спланированной провокацией российских спецслужб по приказу путина, чтобы оправдать дальнейшую эскалацию войны против Украины и мобилизацию в россии.