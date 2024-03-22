В Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы

В Кременчуге в Полтавской области были слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, а впоследствии подтвердили жители города изданию Суспільне, передает УНН.

Детали

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеские группы БпЛА через Сумскую и Полтавскую области направляются юго-западным курсом в направлении Кировоградщины.

Также военные указывали об активности двух бортов Ту-22м3 в акватории Черного моря, из-за чего имеется угроза пусков ракет Х-22.

Ни пуски ракет, ни взрывы беспилотников РФ пока в Полтавской области не были подтверждены. Сейчас в ОВА не комментировали информацию о взрывах.

В Тернопольской области во время атаки рф обломки упали на домохозяйство, из-за взрывной волны есть повреждения в еще одном доме - ОВА