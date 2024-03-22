В Тернопольской области во время атаки рф обломки упали на домохозяйство, из-за взрывной волны есть повреждения в еще одном доме - ОВА

Во время воздушной тревоги из-за атаки российских войск в Тернопольской области обломки упали на частное домохозяйство, взрывная волна повредила окна и двери еще одного жилого дома, без жертв, сообщили в пятницу в Тернопольской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Во время воздушной тревоги в одном из населенных пунктов Тернопольской области зафиксировали падение обломков вражеских объектов на территорию частного домохозяйства. Никто не пострадал. По предварительной информации, имущество - не повреждено", - сообщили в Тернопольской ОВА в Telegram.

На месте происшествия, как указано, работают взрывотехники и правоохранители, происходит анализ вещественных доказательств вражеских преступлений.

"В другом домохозяйстве этой ночью, из-за взрывной волны повреждены окна и двери частного жилого дома. Пострадавших нет", - отметили в ОВА.

Соответствующие службы, как сообщается, работают на местах.

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