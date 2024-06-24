На днях вблизи российского города анапа, российский расчет ПВО сбил собственный вертолет Ка - 29.В результате инцидента погибли четверо оккупантов. Об этом пишет Telegram-канал Astra, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел на прошлой неделе, в пятницу. О сбитии вертолета сообщили и сами российские пропагандисты.

По предварительной информации российская ПВО сбила свой Ка-29, который патрулировал морскую акваторию и занимался поиском Беков (украинских морских дронов - камикадзе-ред.).

Вертолет ликвидировал один из расчетов российского "Панцирь-С1". Пропагандисты говорят, что вероятной причиной инцидента стал сбой системы "свой-чужой".

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По данным ASTRA, обломки вертолета нашли в ночь 21 июня в 2 км от поселка Таманский в Темрюкском районе. В результате атаки погиб весь экипаж-4 человека.

Следует заметить, что Минобороны рф официально не комментировало потерю одного из вертолетов.

Напомним

В июне, СтратКом ВСУ заявил, что во временно оккупированном Крыму за последние почти два месяца Силы обороны уничтожили около 15 систем ПВО.