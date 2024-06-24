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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2856 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У краснодарському краї російська ППО збила власний вертоліт Ка-29 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15096 перегляди

Поблизу анапи, російський розрахунок ППО збив власний вертоліт Ка-29, який патрулював акваторію у пошуках морських дронів. В результаті інциденту загинули 4 окупантів.

У краснодарському краї російська ППО збила власний вертоліт Ка-29 - ЗМІ

Днями поблизу російського міста анапа, російський розрахунок ППО збив власний вертоліт Ка-29. Внаслідок інциденту загинуло четверо окупантів. Про це пише Telegram-канал Astra, передає УНН.

Деталі 

Інцидент трапився минулого тижня, в п'ятницю. Про збиття гвинтокрила повідомили і самі російські пропагандисти. 

За попередньою інформацією російська ППО збила свій Ка-29, який патрулював морську акваторію та займався пошуком БЕКів (українських морських дронів-камікадзе - ред.). 

Гвинтокрил ліквідував один з розрахунків російського "Панцир-С1". Пропагандисти кажуть, що ймовірною причиною інциденту став збій системи "свій-чужий". 

Військовим ППО зс рф наказали евакуювати сім'ї з Криму - партизани 10.06.24, 13:12 • 20712 переглядiв

За даними ASTRA, уламки вертольота знайшли в ніч 21 червня за 2 км від селища Таманський у Темрюкському районі. Внаслідок атаки загинув весь екіпаж — 4 особи.

Слід зауважити, що міноборони рф офіційно не коментувало втрату одного з гвинтокрилів. 

Нагадаємо

У червні, СтратКом ЗСУ заявив, що в тимчасово окупованому Криму за останні майже два місяці Сили оборони знищили близько 15 систем ППО.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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