2 БПЛА в ночь с 1 на 2 августа попали в электроподстанцию "Кубанская" в тихорецке краснодарского края рф, пишет Astra, передает УНН.

Детали

Как пишет Astra со ссылкой источники в экстренных службах региона, 2 беспилотника попали по подстанции 500 кВ "Кубанская" в тихорецке.

В результате атаки возник пожар, повреждены воздушные выключатели. Пострадавших якобы нет.

Жители тихорецка также в региональном чате сообщали, что слышали ночью 2 "хлопка". Местные власти об атаке на тихорецк не сообщали

Astra пишет, что подстанция 500 кВ "Кубанская" построена в 2010 году. Она обеспечивает электроснабжением 2,5 млн жителей центральных и юго-западных районов краснодарского края, а также промышленные предприятия таманского полуострова, "Абинский электрометаллургический завод", торговые и пассажирские порты на черноморском побережье, нефтетранспортные объекты Каспийского Трубопроводного Консорциума.

Дополнение

Тем временем в минобороны рф заявили, что российскими средствами ПВО ночью якобы были уничтожены два дрона над территорией курской области и четыре БПЛА перехвачены над территорией краснодарского края.

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