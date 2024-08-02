В ночь со 2 августа во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы, местные жители сообщали о звуках стрельбы Говорят, что мог быть поражен судоремонтный завод черноморского флота рф. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

Как сообщается, ночью взрывы местные жители слышали от Севастополя до Балаклавы. На опубликованном видео в сети слышно как в Севастополе звучит воздушная тревога, ведется стрельба, раздаются мощные взрывы.

В Саках и Евпатории тоже было громко, слышны взрывы и в Симферополе.

Сообщается, что после первых взрывов из Бельбека подняли самолеты.

В соцсетях публиковали снимки, на которых над центром Севастополя виднелся дым.

Также писали, что в жилом районе в Севастополе, похоже упали обломки.

По информации от подписчиков есть прилет в районе 13-го судоремонтного завода черноморского флота рф в Килен-бухте. Похоже, именно над ним поднимался дым.

На позиции российской воинской части ПВО в Балаклаве фиксируют пожары. Время совпадает со временем атаки на Севастополь.

Дополнение

Тем временем так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что удалось отбить массированную атаку на город. Уверяет, что было сбито более 4 воздушных целей. По его словам, часть от сбитой ракеты упала на газон, оборвав линию электропередач. Еще одна часть ракеты якобы упала на пешеходном переходе.

После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу 9-этажного дома упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS.

Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что оперативные службы россии оцепили часть проспекта в Севастополе якобы из-за суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS.