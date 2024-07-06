В краснодарском крае рф горит нефтебаза и повреждена вышка связи
Киев • УНН
В рф загорелась нефтебаза и повреждена башня связи в результате атаки БпЛА в краснодарском крае.
В рф после атаки БпЛА горит нефтебаза и повреждена башня связи. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах краснодарского края рф подверглись атаке БпЛА.
Следовательно, в ейском, ленинградском и павловском районах было зафиксировано повреждение.
В ейске средствами ПВО сбиты беспилотники, что повлекло незначительные повреждения башни сотовой связи из-за падения обломков. В станице павловской на нефтебазе лукойл после падения обломков БпЛА произошло возгорание резервуаров с топливом. Также в станице ленинградской зафиксировано занятие резервуара с топливом.
Оперативные и специальные службы работают над ликвидацией пожара.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод24 апреля 2024, 03:19 • 118453 просмотра