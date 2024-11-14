В Корее получила приговор экс-глава правозащитной группы, которая боролась за права жертв сексуального рабства во время войны

В Южной Корее суд подтвердил приговор бывшей главе правозащитной группы Юн Ми Хян, которая представляла интересы жертв сексуального насилия во время войны в Японии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, Верховный суд Южной Кореи Суд приговорил ее к 18 месяцам заключения с отсрочкой на три года за растрату и мошенничество, что имело место во время ее пребывания в должности председателя Корейского совета справедливости и памяти по вопросам военного сексуального рабства Японии, также известной как Чондехюп.

В 2020 году Юн Ми Хян обвинили в финансовых злоупотреблениях, в частности в мошенничестве и растрате средств, выделенных на поддержку жертв сексуального насилия. Это решение вызвало широкое обсуждение в Южной Корее, где дела о военном сексуальном рабстве остаются болезненной темой для многих.

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