Канадский магнат индустрии моды приговорен к 11 годам заключения за сексуальное насилие

Бывший канадский модный магнат Питер Найгард, которого в ноябре прошлого года признали виновным по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии, приговорен в понедельник в Торонто, к 11 годам заключения.

Пишет УНН со ссылкой на CBC News.

Детали

83-летний Питер Найгард, основатель одного из крупнейших модных брендов Канады, был приговорен в этот понедельник, в Торонто, к 11 годам заключения по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии против трех женщин и несовершеннолетнего.

Квалифицируя его как "сексуального хищника", судья подчеркнул, что "господин Найгард использовал свое богатство, власть и профиль, чтобы воспользоваться своими жертвами".

Покрытый черным капюшоном и импровизированным козырьком, чтобы скрыть глаза в суде, Найгард, казалось, не отреагировал на приговор.

Герри Вибе, его адвокат, заявил, что обжалует приговор, "поддерживая невиновность своего клиента" в отношении других уголовных дел, которые рассматриваются против него.

У здания суда в Торонто представитель одной из жертв Найгард зачитал заявление от ее имени.

Мы сделали это для того, чтобы каждая жертва сексуального насилия помнила этот судебный процесс и имела силу и уверенность сообщить об этом и не чувствовала угрозы из-за социального статуса или богатства" нападающего - говорится в заявлении.

Справка

Найгард был осужден в ноябре 2023 года за использование своего положения руководителя одной из крупнейших канадских компаний одежды для сексуального насилия над тремя женщинами и 16-летней девушкой в период с 1988 по 2005 год.

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