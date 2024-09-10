Канадського магната індустрії моди засуджено до 11 років ув'язнення за сексуальне насильство
Київ • УНН
83-річний Пітер Найгард, засновник великого модного бренду, отримав 11 років ув'язнення за сексуальне насильство над трьома жінками та неповнолітньою. Суддя назвав його "сексуальним хижаком", який використовував своє багатство та владу.
Колишній канадський модний магнат Пітер Найгард, якого в листопаді минулого року визнали винним за чотирма пунктами звинувачення в сексуальному насильстві, засуджений у понеділок в Торонто, до 11 років ув'язнення.
Пише УНН із посиланням на CBC News.
Деталі
83-річний Пітер Найгард, засновник одного з найбільших модних брендів Канади, був засуджений цього понеділка, у Торонто, до 11 років ув’язнення за чотирма пунктами звинувачення у сексуальному насильстві проти трьох жінок і неповнолітнього.
Кваліфікуючи його як "сексуального хижака", суддя підкреслив, що "пан Найгард використовував своє багатство, владу та профіль, щоб скористатися своїми жертвами".
Покритий чорним капюшоном і імпровізованим козирком, щоб приховати очі в суді, Найгард, здавалося, не відреагував на вирок.
Геррі Вібе, його адвокат, заявив, що оскаржить вирок, "підтримуючи невинуватість свого клієнта" щодо інших кримінальних справ, які розглядаються проти нього.
Біля будівлі суду в Торонто речник однієї з жертв Найгард зачитав заяву від її імені.
Ми зробили це для того, щоб кожна жертва сексуального насильства пам’ятала цей судовий процес і мала силу та впевненість повідомити про це та не відчувала загрози через соціальний статус чи багатство" нападника
Довідка
Найгард був засуджений у листопаді 2023 року за використання свого становища керівника однієї з найбільших канадських компаній одягу для сексуального насильства над трьома жінками та 16-річною дівчиною в період з 1988 по 2005 рік.
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