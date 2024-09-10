Канадського магната індустрії моди засуджено до 11 років ув'язнення за сексуальне насильство

Колишній канадський модний магнат Пітер Найгард, якого в листопаді минулого року визнали винним за чотирма пунктами звинувачення в сексуальному насильстві, засуджений у понеділок в Торонто, до 11 років ув'язнення.

Пише УНН із посиланням на CBC News.

Деталі

83-річний Пітер Найгард, засновник одного з найбільших модних брендів Канади, був засуджений цього понеділка, у Торонто, до 11 років ув’язнення за чотирма пунктами звинувачення у сексуальному насильстві проти трьох жінок і неповнолітнього.

Кваліфікуючи його як "сексуального хижака", суддя підкреслив, що "пан Найгард використовував своє багатство, владу та профіль, щоб скористатися своїми жертвами".

Покритий чорним капюшоном і імпровізованим козирком, щоб приховати очі в суді, Найгард, здавалося, не відреагував на вирок.

Геррі Вібе, його адвокат, заявив, що оскаржить вирок, "підтримуючи невинуватість свого клієнта" щодо інших кримінальних справ, які розглядаються проти нього.

Біля будівлі суду в Торонто речник однієї з жертв Найгард зачитав заяву від її імені.

Ми зробили це для того, щоб кожна жертва сексуального насильства пам’ятала цей судовий процес і мала силу та впевненість повідомити про це та не відчувала загрози через соціальний статус чи багатство" нападника – йдеться у заяві.

Довідка

Найгард був засуджений у листопаді 2023 року за використання свого становища керівника однієї з найбільших канадських компаній одягу для сексуального насильства над трьома жінками та 16-річною дівчиною в період з 1988 по 2005 рік.

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