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В контролируемом Индией Кашмире новая серия взрывов и блэкаут

Киев • УНН

 • 5860 просмотра

В Джамму, Кашмир, раздаются взрывы, предположительно происходят атаки дронов. Индийская ПВО перехватила дроны, сбит самолет ВВС Пакистана, но официального подтверждения нет.

В контролируемом Индией Кашмире новая серия взрывов и блэкаут

В городе Джамму в индийском Кашмире прозвучала серия взрывов. Очевидцы говорят об атаке дронов. Ряд населенных пунктов снова обесточен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of India и ANI.

Детали

На фоне эскалации напряженности между Индией и Пакистаном в пятницу вблизи линии контроля в районах Пунч и Раджури штата Джамму и Кашмир были слышны взрывы.

Очевидцы распространяют в соцсетях видео атаки дронов из Купвара, регион Джамму и Кашмир. Город обесточен, звучат сирены воздушной тревоги. Продолжается объявленная ночью эвакуация гражданского населения.

Сообщается, что индийская противовоздушная оборона перехватила пакистанские беспилотники во время блэкаута.

Несколько источников сообщили ANI, что самолет ВВС Пакистана был сбит индийскими системами ПВО в секторе Патханкот штата Пенджаб. Однако официального подтверждения от правительства пока нет.

По данным источников в сфере обороны, индийская армия также сбила два пакистанских беспилотника в секторе Наушера в Джамму и Кашмире. Беспилотники были перехвачены во время сильного артиллерийского огня между индийскими и пакистанскими силами.

Дополнение

Обострение в регионе произошло на фоне более широкой эскалации вдоль западного фронта Индии, где пакистанские военные в ночь с 7 на 8 мая осуществили многочисленные нарушения воздушного пространства и атаки дронами. Они были направлены на индийскую военную инфраструктуру, что свидетельствует о значительном обострении трансграничных боевых действий.

Индия начала операцию "Синдор", во время которой ее вооруженные силы нанесли ракетные удары по девяти террористическим лагерям в Пакистане и оккупированных Пакистаном территориях Джамму и Кашмир.

Напомним

Накануне Пакистан атаковал военные базы в регионе Джамму и Кашмир. Индия нейтрализовала ракетные удары и атаки дронов на базы в Кашмире и Пенджабе.

Ранее между Индией и Пакистаном состоялся масштабный воздушный бой, в котором принимали участие 125 истребителей. Пакистан заявил об уничтожении 5 индийских самолетов.  

Лилия Набока

Лилия Набока

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