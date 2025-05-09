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У контрольованому Індією Кашмірі нова серія вибухів та блекаут

Київ • УНН

 • 6576 перегляди

У Джамму, Кашмір, лунають вибухи, ймовірно відбуваються атаки дронів. Індійська ППО перехопила дрони, збито літак ВПС Пакистану, але офіційного підтвердження немає.

У контрольованому Індією Кашмірі нова серія вибухів та блекаут

У місті Джамму в індійському Кашмірі пролунали серія вибухів. Очевидці кажуть про атаку дронів. Низку населених пунктів знову знеструмлено. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of India та ANI.

Деталі

На тлі ескалації напруженості між Індією та Пакистаном у п'ятницю поблизу лінії контролю в районах Пунч та Раджурі штату Джамму та Кашмір було чути вибухи.

Очевидці поширюють у соцмережах відео атаки дронів з Купвара, регіон Джамму та Кашмір. Місто знеструмлене, звучать сирени повітряної тривоги. Триває оголошена вночі евакуація цивільного населення.

Повідомляється, що індійська протиповітряна оборона перехопила пакистанські безпілотники під час блекауту.

Кілька джерел повідомили ANI, що літак ВПС Пакистану був збитий індійськими системами ППО в секторі Патханкот штату Пенджаб. Однак офіційного підтвердження від уряду поки немає.

За даними джерел у сфері оборони, індійська армія також збила два пакистанські безпілотники в секторі Наушера в Джамму та Кашмірі. Безпілотники були перехоплені під час сильного артилерійського вогню між індійськими та пакистанськими силами.

Доповнення

Загострення у регіоні відбулося на тлі ширшої ескалації вздовж західного фронту Індії, де пакистанські військові в ніч з 7 на 8 травня здійснили численні порушення повітряного простору та атаки дронами. Вони були спрямовані на індійську військову інфраструктуру, що свідчить про значне загострення транскордонних бойових дій.

Індія почала операцію "Сіндор", під час якої її збройні сили завдали ракетних ударів по дев'яти терористичних таборах у Пакистані та окупованих Пакистаном територіях Джамму та Кашмір.

Нагадаємо

Напередодні Пакистан атакував військові бази в регіоні Джамму та Кашмір. Індія нейтралізувала ракетні удари та атаки дронів на бази в Кашмірі та Пенджабі.

Раніше між Індією та Пакистаном відбувся масштабний повітряний бій, в якому брали участь 125 винищувачів. Пакистан заявив про збиття 5 індійських літаків.  

Лілія Набока

Лілія Набока

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