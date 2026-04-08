В Конгрессе требуют немедленного отстранения Трампа из-за угроз "уничтожить цивилизацию"

Призывы к отстранению президента Трампа от должности достигли апогея среди демократов в Конгрессе во вторник после того, как он пригрозил, что «целая цивилизация погибнет сегодня ночью». Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

Отмечается, что законодатели открыто предлагают импичмент или даже отстранение через 25-ю поправку – что очень контрастирует со строгим табу в отношении таких процедур в начале второго срока Трампа. Его удары по Венесуэле, а теперь и по Ирану сплотили законодателей-демократов вокруг таких мер, как импичмент.

25-я поправка существует не просто так; его администрация должна ею воспользоваться. На кону – судьба американских войск, иранского народа и сами основы нашей глобальной системы - заявила конгрессмен-демократ Яссамин Ансари.

В свою очередь член Палаты представителей Ильхан Омар (демократ от Миннесоты) написал в своем сообщении на X: «Это не нормально. Примените 25-ю поправку. Импичмент. Увольте. Этого сумасшедшего должно быть отстранено от должности».

К вечеру более 50 демократов из Палаты представителей, а также сенаторы Эд Марки и Рон Вайден призвали отстранить Трампа от должности путем импичмента или в соответствии с 25-й поправкой.

25-я поправка к Конституции США позволяет вице-президенту и большинству членов Кабинета министров временно отстранить от должности президента, который «не способен выполнять полномочия и обязанности своей должности».

Отстранение затем должно быть поддержано двумя третями голосов каждой палаты Конгресса.

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой угрозой в адрес Ирана, заявив, что «целая цивилизация погибнет сегодня ночью», поскольку приближается установленный крайний срок для открытия Ираном Ормузского пролива.

