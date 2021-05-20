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В Конгресс США внесли новый проект закона о партнерстве с Украиной

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. В Палату представителей Конгресса США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий партнерство со странами Европы, в частности, Украины. Об этом в Facebook сообщил Посольство Украины в США, передает УНН.

В Конгресс США внесли новый проект закона о партнерстве с Украиной

Цитата

“В Палате представителей Конгресса США был представлен двухпартийный законопроект „О безопасности трансатлантических коммуникаций“, который среди прочего предусматривает партнерство с Украиной.

Законопроект „О безопасности трансатлантических коммуникаций“ (Transatlantic Telecommunications Security Act) предусматривает создание коалиции демократических союзников и партнеров США среди стран Центральной и Восточной Европы для противодействия глобальным вызовам, в частности, с стороны России и Китая в сфере телекоммуникаций.

Законопроект также предусматривает помощь таким странам как Украина, Молдова, Грузия и странам Западных Балкан в восстановлении и усилении телекоммуникационной инфраструктуры и сетей трансграничных коммуникаций”, — говорится в сообщении.

Детали

Законопроект был представлен на рассмотрение сопредседателем Конгрессового украинского кокуса конгресвумен Марси Каптур и членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США конгрессменом Адам Кинзингер, соавторами являются 22 конгрессмена.

Напомним

Накануне Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, в которой закрепляется политика США в отношении непризнания аннексии Крыма Россией. Резолюция получила поддержку конгрессменов как от Республиканской, так и от Демократической партий США.

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