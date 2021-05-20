В Конгрес США внесли новий проєкт закону про партнерство з Україною

Цитата

“У Палаті представників Конгресу США було представлено двопартійний законопроєкт „Про безпеку трансатлантичних комунікацій“, який серед іншого передбачає партнерство з Україною.

Законопроєкт „Про безпеку трансатлантичних комунікацій“ (Transatlantic Telecommunications Security Act) передбачає створення коаліції демократичних союзників і партнерів США серед країн Центральної і Східної Європи для протидії глобальним викликам, зокрема, зі сторони Росії та Китаю у сфері телекомунікацій.

Законопроєкт також передбачає допомогу таким країнам як Україна, Молдова, Грузія та країнам Західних Балкан у відновленні та посиленні телекомунікаційної інфраструктури та мереж транскордонних комунікацій”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Законопроєкт був представлений на розгляд співголовою Конгресового українського кокусу конгресвумен Марсі Каптур та членом Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США конгресменом Адамом Кінзінгером, співавторами є 22 конгресмена.

Нагадаємо

Напередодні Комітет з закордонних справ Палати представників Конгресу США схвалив резолюцію, в якій закріплюється політика США щодо невизнання анексії Криму Росією. Резолюція отримала підтримку конгресменів як від Республіканської, так і від Демократичної партій США.