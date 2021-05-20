У Конгресі США схвалили резолюцію про невизнання анексії Криму Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Комітет з закордонних справ Палати представників Конгресу США схвалив резолюцію, в якій закріплюється політика США щодо невизнання анексії Криму Росією. Резолюція отримала підтримку конгресменів як від Республіканської, так і від Демократичної партій США, передає УНН із посиланням на текст резолюції та "Голос Америки".
Резолюція
Адміністрація США не визнаватиме, ні прямо, ні опосередковано претензії Росії на суверенітет над територією, повітрям та водами Криму, йдеться в резолюції.
За сім років подібну резолюцію затверджували в Конгресі вже двічі, а її положення ставали частиною закону про оборонний бюджет США щороку, заявив один із співавторів резолюції Джеррі Конноллі. Він висловив сподівання на успішне затвердження резолюції Конгресом і цього разу.
Коментарі конгресменів
Під час розгляду законопроекту американські законодавці від обох партій засвідчили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
Непорушність кордонів - одна з найміцніших засад міжнародного правопорядку, вказав голова Комітету конгресмен-демократ Грегорі Мікс.
«Хоча країни у світі можуть дуже по-різному розуміти норми та підходи щодо основоположних питань, таких як дипломатія, торгівля, захист прав людини, громадянські свободи, та інші, не існує засади, щодо якої є більш широка згода, як незаконність вторгнення до території іншої країни. Однак саме це зробила Росія під час незаконного вторгнення у 2014 році і незаконних претензій на суверенні права в Криму», - зауважив Мікс.
Світ і особливо деякі європейські країни після семи років агресії Росії, певної межі «звикли до питання Криму», - наголосив у своєму виступі Стів Шебот конгресмен від Республіканської партії та один із співавторів резолюції.
Шебот назвав «соромом» стриману відповідь деяких європейських країн на спробу незаконної анексії і гірко відзначив, що європейців, «очевидно більше турбує «Північний потік 2», ніж ця агресивна дія, одна з найагресивніших дій, які ми бачили з Другої світової війни».
Шебот порівняв агресію Росії в Криму з захопленням Саддамом Хуссейном Кувейту.
Конгресмен від Демократичної партії Білл Кітінг у своєму виступі вдався до ще більш разючих порівнянь, нагадавши еру Гітлера та Сталіна.
«Дії Путіна порушують основні принципи післявоєнного світового порядку на рівні, небаченому з ери Гітлера або Сталіна, коли одна європейська держава захоплює значну частину іншої», - наголосив Кітінг.
У своїх виступах конгресмени наголошували і на тому, що прийняття резолюції є надзвичайно важливим сигналом стосовно того, що захист територіальної цілісності України залишається пріоритетом Конгресу, в той час, коли Росія стягнули велику кількість військ до кордону з Україною.
«Цей час - критично важливий. Це час, коли ми бачимо найбільше нагромадження російських військ на російсько-українському кордоні та в Криму з днів перед незаконною анексією Криму в 2014 році.
«Захоплення Криму - це лише верхівка айсбергу путінської агресії», - погоджується Конноллі, вказуючи, що десятки тисяч російських військових залишаються поблизу кордону з Україною, а Росія веде агресивні дії і в інших країнах.
Він вказав, що затвердження резолюції є «конкретною дією» на додачу до заяв адміністрації США.
Що було раніше
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