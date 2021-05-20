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В Конгрессе США одобрили резолюцию о непризнании аннексии Крыма Россией

Киев • УНН

 • 19179 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, в которой закрепляется политика США в отношении непризнания аннексии Крыма Россией. Резолюция получила поддержку конгрессменов как от Республиканской, так и от Демократической партий США, передает УНН со ссылкой на текст резолюции и "Голос Америки".

В Конгрессе США одобрили резолюцию о непризнании аннексии Крыма Россией

Резолюция

Администрация США не признает, ни прямо, ни косвенно претензии России на суверенитет над территорией, воздухом и водами Крыму, говорится в резолюции.

За семь лет подобную резолюцию утверждали в Конгрессе уже дважды, а ее положения становились частью закона об оборонном бюджете США ежегодно, заявил один из соавторов резолюции Джерри Коннолли. Он выразил надежду на успешное утверждение резолюции Конгрессом и сейчас.

Комментарии конгрессменов

При рассмотрении законопроекта американские законодатели от обеих партий показали поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Незыблемость границ — одна из самых прочных основ международного правопорядка, указал председатель Комитета конгрессмен-демократ Грегори Микс.

“Хотя страны в мире могут очень по-разному понимать нормы и подходы к основополагающим вопросам, как дипломатия, торговля, защита прав человека, гражданские свободы, и другие, не существует основы, по которой более широкое согласие, как незаконности вторжения на территорию другой страны. Однако именно это сделала Россия во время незаконного вторжения в 2014 году и незаконных претензий на суверенные права в Крыму”, — отметил Микс.

Мир и особенно некоторые европейские страны после семи лет агрессии России, определенного предела “привыкли к вопросу Крыма”, — отметил в своем выступлении Стив Шебот конгрессмен от Республиканской партии и один из соавторов резолюции.

Шебот назвал “позором” сдержанный ответ некоторых европейских стран на попытку незаконной аннексии и горько отметил, что европейцев, “очевидно больше беспокоит „Северный поток 2“, чем эта агрессивное действие, одно из самых агрессивных действий, которые мы видели со Второй мировой войны”.

Шебот сравнил агрессию России в Крыму с захватом Саддамом Хусейном Кувейта.

Конгрессмен от Демократической партии Билл Китинг в своем выступлении обратился к еще более жесткому сравнению, напомнив эру Гитлера и Сталина.

“Действия Путина нарушают основные принципы послевоенного мирового порядка на уровне, невиданном с эры Гитлера или Сталина, когда одно европейское государство захватывает значительную часть другой”, — отметил Китинг.

В своих выступлениях конгрессмены отмечали и то, что принятие резолюции является чрезвычайно важным сигналом о том, что защита территориальной целостности Украины остается приоритетом Конгресса, в то время, когда Россия взыскала большое количество войск к границе с Украиной.

“Это время — критически важно. Это время, когда мы видим больше накопления российских войск на российско-украинской границе и в Крыму из дней перед незаконной аннексией Крыма в 2014 году.

“Захват Крыма — это лишь верхушка айсберга путинской агрессии”, — соглашается Коннолли, указывая, что десятки тысяч российских военных остаются вблизи границы с Украиной, а Россия ведет агрессивные действия и в других странах.

Он указал, что утверждение резолюции является “конкретным действием” в дополнение к заявлениям администрации США.

Что было раньше

19 мая в Госдепе США пообещали участие в “Крымской платформе” и осудили репрессии в аннексированном Крыму.

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