В Конго произошел теракт в церкви, есть погибшие и пострадавшие

Детали

В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, еще 39 получили ранения, сообщил в воскресенье официальный представитель армии Энтони Муалушай. Он добавил, что оба числа жертв были предварительными.

Муалушай заявил, что нападение во время воскресной службы в городе Касинди, на границе с Угандой, вероятно, было совершено "Союзными демократическими силами" (ADF), подчиняющимися Исламскому Государству (ИГИЛ). Позже в воскресенье группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение.

Пострадавшие и свидетели говорят, что взрыв оторвал у некоторых людей конечности от их тел.

Напомним

14 января, неизвестный открыл стрельбу неподалеку от вокзала Юстон в центре Лондона, пострадало шесть человек.