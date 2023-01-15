В Конго произошел теракт в церкви, есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва бомбы во время службы в протестантской церкви на востоке Демократической Республики Конго. Об этом информирует УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, еще 39 получили ранения, сообщил в воскресенье официальный представитель армии Энтони Муалушай. Он добавил, что оба числа жертв были предварительными.
Муалушай заявил, что нападение во время воскресной службы в городе Касинди, на границе с Угандой, вероятно, было совершено "Союзными демократическими силами" (ADF), подчиняющимися Исламскому Государству (ИГИЛ). Позже в воскресенье группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение.
Пострадавшие и свидетели говорят, что взрыв оторвал у некоторых людей конечности от их тел.
Напомним
14 января, неизвестный открыл стрельбу неподалеку от вокзала Юстон в центре Лондона, пострадало шесть человек.