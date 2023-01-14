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У Лондоні сталася стрілянина, постраждало шість осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора, 14 січня, невідомий відкрив стрілянину неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, постраждало шість осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

У Лондоні сталася стрілянина, постраждало шість осіб

Деталі

За інформацією поліції, невідомий відкрив вогонь з автомобіля, що рухався поблизу церкви, де проходили похорони. Внаслідок стрілянини постраждали чотири жінки: 54, 48, 41 і 21 років та дві дівчинки 12 та 7 років. Усіх було доставлено в лікарню.

За життя 7-річної дівчинки борються лікарі. 12-річна дівчинка отримала легке поранення ноги і вже була виписана.

Зазначається, що життям жінок нічого не загрожує, але 48-річна поранена отримала “травму, яка може вплинути на її подальше життя”. Пізніше поліція повідомила, що 21-річна жінка також перебуває в лікарні, але вони очікують оновленої інформації про її стан.

Підозрюваного розшукують.

Цитата

“Будь-який інцидент зі стріляниною є неприйнятним, але поранення кількох людей, в тому числі двох дітей, в результаті стрілянини в середині суботнього дня є шокуючим”, — заявив заступник начальника столичної поліції Ед Уеллс.

Нагадаємо 

У США шестирічний хлопчик вистрілив у свою вчительку, його затримали.

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