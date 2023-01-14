В Лондоне произошла стрельба, пострадали шесть человек

Детали

По информации полиции, неизвестный открыл огонь из автомобиля, который двигался вблизи церкви, где проходили похороны. В результате стрельбы пострадали четыре женщины: 54, 48, 41 и 21 лет и две девочки 12 и 7 лет. Все были доставлены в больницу. За жизнь 7-летней девочки борются врачи. 12-летняя девочка получила легкое ранение ноги и уже была выписана.

Отмечается, что жизни женщин ничего не угрожает, но 48-летняя раненая получила “травму, которая может повлиять на ее дальнейшую жизнь”. Позже полиция сообщила, что 21-летняя женщина также находится в больнице, но они ожидают обновленной информации о ее состоянии.

Подозреваемый разыскивается.

Цитата

“Любой инцидент со стрельбой является неприемлемым, но ранение нескольких человек, в том числе двух детей, в результате стрельбы в середине субботнего дня является шокирующим”, — заявил заместитель начальника столичной полиции Эд Уэллс.

Напомним,

В США шестилетний мальчик выстрелил в свою учительницу, его задержали.