У США шестирічний хлопчик вистрілив у свою вчительку, його затримали

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“Це 6-річний учень. Зараз він перебуває під вартою в поліції”, — сказав Дрю.

Деталі

За словами Дрю, постраждала викладачка – жінка близько 30 років. Він повідомив, що постріл був зроблений в класі та додав, що “це не була випадкова стрілянина”. Начальник поліції повідомив, що між вчителькою і учнем, у якого була зброя, виникла перепалка, і що був зроблений один постріл.

Дрю, який раніше повідомив, що вчителька перебуває в критичному стані, сказав, що в п’ятницю ввечері її поранення вважалися небезпечними для життя, але за останніми даними, які отримали CNN, стан її здоров’я “дещо покращився”. За словами начальника школи, інші учні не постраждали. Він додав, що розслідування триває.

“Ми завершимо розслідування, і у нас будуть питання, які ми захочемо поставити і з’ясувати. Я хочу знати, звідки взялася ця зброя, яка була ситуація”, — сказав Дрю.

Початкова школа Річнека буде закрита з понеділка, повідомив директор державних шкіл Ньюпорт-Ньюс доктор Джордж Паркер (George Parker).

“Я шокований, і я засмучений”, — сказав Паркер на прес-конференції в п’ятницю.

“Ми повинні навчати наших дітей і ми повинні забезпечити їхню безпеку”.

“Нам потрібна підтримка громади, постійна підтримка, щоб переконатися, що зброя не буде доступною для молоді, і я звучу як заїжджена платівка сьогодні, тому що я продовжую повторювати це: що ми повинні тримати зброю подалі від рук нашої молоді”, — сказав він.

Офіційні особи також вивчають будь-які минулі інциденти, які могли статися до стрілянини, додав Паркер.

Нагадаємо

На півдні Косова внаслідок стрілянини було поранено 11-річного хлопчика та 21-річного чоловіка. Стрілянина відбулася у селі Драйківці муніципалітету Штрпце вчора, 6 січня.