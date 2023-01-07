В США шестилетний мальчик выстрелил в свою учительницу, его задержали

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“Это 6-летний ученик. Сейчас он находится под стражей в полиции”, — сказал Дрю.

Детали

По словам Дрю, пострадала преподавательница – женщина около 30 лет. Он сообщил, что выстрел был произведен в классе и добавил, что “это не была случайная стрельба”. Начальник полиции сообщил, что между учительницей и учеником, у которого было оружие, возникла перепалка, и что был произведен один выстрел.

Дрю, который ранее сообщил, что учительница находится в критическом состоянии, сказал, что в пятницу вечером ее ранения считались опасными для жизни, но по последним данным, которые получили CNN, состояние ее здоровья “несколько улучшилось”. По словам начальника школы, другие ученики не пострадали. Он добавил, что расследование продолжается.

“Мы завершим расследование, и у нас будут вопросы, которые мы захотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это оружие, какова была ситуация”, — сказал Дрю.

Начальная школа Ричнека будет закрыта с понедельника, сообщил директор государственных школ Ньюпорт-Ньюс доктор Джордж Паркер (George Parker).

“Я шокирован, и я расстроен”, — сказал Паркер на пресс-конференции в пятницу.

“Мы должны обучать наших детей и мы должны обеспечить их безопасность”.

“Нам нужна поддержка общества, постоянная поддержка, чтобы убедиться, что оружие не будет доступно молодежи, и я звучу как заезженная пластинка сегодня, потому что я продолжаю повторять это: что мы должны держать оружие подальше от рук нашей молодежи”, — сказал он.

Официальные лица также изучают любые прошлые инциденты, которые могли произойти до стрельбы, добавил Паркер.

Напомним

На юге Косово в результате стрельбы были ранены 11-летний мальчик и 21-летний мужчина. Стрельба произошла в селе Драйковцы муниципалитета Штрпце вчера, 6 января.