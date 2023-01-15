В Конго стався теракт у церкві, є загиблі та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули і десятки отримали поранення в результаті вибуху бомби під час служби в протестантській церкві на сході Демократичної Республіки Конго. Про це інформує УНН з посиланням на Al Jazeera.
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В результаті вибуху загинули щонайменше 10 осіб, ще 39 отримали поранення, повідомив в неділю офіційний представник армії Ентоні Муалушай. Він додав, що обидва числа жертв були попередніми.
Муалушай заявив, що напад під час недільної служби в місті Касінді, на кордоні з Угандою, ймовірно, був здійснений "Союзними демократичними силами" (ADF), що підпорядковується Ісламській Державі (ІДІЛ). Пізніше в неділю угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за напад.
Постраждалі і свідки кажуть, що вибух відірвав у деяких людей кінцівки від їхніх тіл.
Нагадаємо
14 січня, невідомий відкрив стрілянину неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, постраждало шість осіб.