В Конго стався теракт у церкві, є загиблі та постраждалі

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В результаті вибуху загинули щонайменше 10 осіб, ще 39 отримали поранення, повідомив в неділю офіційний представник армії Ентоні Муалушай. Він додав, що обидва числа жертв були попередніми.

Муалушай заявив, що напад під час недільної служби в місті Касінді, на кордоні з Угандою, ймовірно, був здійснений "Союзними демократичними силами" (ADF), що підпорядковується Ісламській Державі (ІДІЛ). Пізніше в неділю угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за напад.

Постраждалі і свідки кажуть, що вибух відірвав у деяких людей кінцівки від їхніх тіл.

Нагадаємо

14 січня, невідомий відкрив стрілянину неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, постраждало шість осіб.