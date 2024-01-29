В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения может рассмотреть на этой неделе законопроекты об использовании биоматериала погибших
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования может рассмотреть законопроекты по вопросу использования замороженного биоматериала погибших военных на этой неделе. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель председателя комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.
Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта по вопросу использования замороженного биоматериала погибших военных.
Дмитриева отметила, что готовится еще один законопроект к регистрации в ВР, который, по ее мнению, должен идти как основной.
Я считаю, что он должен быть главным, основным, который мы должны рассматривать. Мы на комитете должны рассматривать все законопроекты, которые поступают, и в Верховную Раду подавать уже те, которые более целесообразны, более расширенно позволяют людям понимать, как правильно работать по этому закону
Она также прокомментировала законопроект №10437, где является соавтором. "Есть законопроект по поводу того, что нужно убрать норму об утилизации. Есть законопроект (№10437 - ред.) о том, что мы убираем эту норму и расширяем объяснения, как это должно происходить, что должно быть распоряжение министра юстиции, чтобы это было как нотариальное согласие, и то, что срок хранения клеток будет еще 3 года после гибели человека, который сдал свои репродуктивные клетки, о том, что ребенок, который родился после смерти, будет являться ребенком погибшего человека, то есть, расширяем это понятие, как оно должно быть. Рассматривать будем тот, который будет более детально соответствовать этим критериям", - рассказала Дмитриева.
Она отметила, что заседание комитета по законопроектам об использовании замороженного биоматериала погибших военных планируется в ближайшее время.
На вопрос, может ли комитет собраться на этой неделе, Дмитриева ответила: "Может".
Скорее всего, так оно и будет. Нам нужно успеть до нашей ближайшей сессии ВР
Дополнение
В конце ноября Верховная Рада приняла закон, который обязывает с марта украинские клиники утилизировать репродуктивные клетки погибших военнослужащих, которые хранятся в криобанках. Женщины начали бить тревогу, а в партии "Слуга народа" пообещали проголосовать за необходимые изменения, чтобы этого не произошло.
В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных и заверили, что уже работают над решением этого вопроса с нардепами.
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения может рассмотреть на этой неделе законопроекты об использовании биоматериала погибших.
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