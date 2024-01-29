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У комітеті ВР повідомили, коли можуть розглянути законопроєкти про використання біоматеріалу загиблих

У комітеті ВР повідомили, коли можуть розглянути законопроєкти про використання біоматеріалу загиблих

Київ • УНН

 • 149930 перегляди

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я може розглянути цього тижня законопроекти про використання біоматеріалу загиблих

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування може розглянути законопроєкти щодо питання використання замороженого біоматеріалу загиблих військових цього тижня. Про це журналісту УНН повідомила заступник голови комітету з питань здоров'я нації Оксана Дмитрієва.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо питання використання замороженого біоматеріалу загиблих військових.

Дмитрієва зазначила, що готується ще один законопроєкт до реєстрації у ВР, який, на її думку, має йти як основний.

Я вважаю, що він має бути головним, основним, який ми маємо розглядати. Ми на комітеті повинні розглядати всі законопроєкти, які надходять, і до Верховної Ради подавати вже ті, які більш доцільні, більш розширено дають змогу людям розуміти, як правильно працювати по цьому закону

- сказала Дмитрієва.

Вона також прокоментувала законопроєкт №10437, де є співавтором. "Є законопроєкт з приводу того, що потрібно прибрати норму про утилізацію. Є законопроєкт (№10437 – ред.) про те, що ми прибираємо цю норму й розширюємо пояснення, як це має відбуватися, що має бути розпорядження міністра юстиції, щоб це була як нотаріальна згода, й те, що термін зберігання клітин буде ще 3 роки після загибелі людини, яка здала свої репродуктивні клітини, про те, що дитина, яка народилася після смерті, буде являтися дитиною загиблої людини, тобто, розширюємо це поняття, як воно має бути. Розглядати будемо той, який буде більш детально відповідати цим критеріям", - розповіла Дмитрієва.

Вона зазначила, що засідання комітету щодо законопроєктів про використання замороженого біоматеріалу загиблих військових планується найближчим часом.

На запитання, чи може комітет зібратися на цьому тижні, Дмитрієва відповіла: "Може".

Скоріш за все, так воно й буде. Нам потрібно встигнути до нашої найближчої сесії ВР

- сказала Дмитрієва.

Доповнення

Наприкінці листопада Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує з березня українські клініки утилізовувати репродуктивні клітини загиблих військовослужбовців, які зберігаються в кріобанках. Жінки почали бити на сполох, а у партії "Слуга народу" пообіцяли проголосувати за необхідні зміни, щоб цього не сталося.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових і запевнили, що уже працюють над вирішенням цього питання з нардепами.

Анна Мурашко

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