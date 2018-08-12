В КНДР задержали японца, который мог снимать военные объекты

По данным источника агентства в японском правительстве, 39-летний мужчина находился в портовом городе Нампхо вместе с туристической группой. Там он попытался снять на видеокамеру некий военный объект, после чего был взят под стражу. Отмечается, что МИД Японии в настоящее время делает все возможное для освобождения японского гражданина.

Как сообщал УНН, Пхеньян считает неразумными высказывания генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о том, что путем осуществления денуклеаризации КНДР сможет стать “нормальным членом международного сообщества”. Как сообщил в субботу телеканал NHK, соответствующее заявление распространило постоянное представительство КНДР при всемирной организации.