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В КНДР задержали японца, который мог снимать военные объекты

Киев • УНН

 • 9972 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Гражданин Японии, который на этой неделе был арестован в КНДР, вероятно, был задержан за видеосъемку военных объектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.

В КНДР задержали японца, который мог снимать военные объекты

По данным источника агентства в японском правительстве, 39-летний мужчина находился в портовом городе Нампхо вместе с туристической группой. Там он попытался снять на видеокамеру некий военный объект, после чего был взят под стражу. Отмечается, что МИД Японии в настоящее время делает все возможное для освобождения японского гражданина.

Как сообщал УНН, Пхеньян считает неразумными высказывания генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о том, что путем осуществления денуклеаризации КНДР сможет стать “нормальным членом международного сообщества”. Как сообщил в субботу телеканал NHK, соответствующее заявление распространило постоянное представительство КНДР при всемирной организации.

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