В КНДР затримали японця, який міг знімати військові об'єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Громадянин Японії, який на цьому тижні був заарештований в КНДР, імовірно, був затриманий за відеозйомку військових об’єктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.
За даними джерела агентства в японському уряді, 39-річний чоловік знаходився в портовому місті Нампхо разом з туристичною групою. Там він спробував зняти на відеокамеру якийсь військовий об’єкт, після чого був узятий під варту. Відзначається, що МЗС Японії в даний час робить все можливе для звільнення японського громадянина.
Як повідомляв УНН, Пхеньян вважає безрозсудними висловлювання генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про те, що шляхом здійснення денуклеаризації КНДР зможе стати “нормальним членом міжнародного співтовариства”. Як повідомив в суботу телеканал NHK, відповідну заяву розповсюдило постійне представництво КНДР при всесвітній організації.