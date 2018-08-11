Пхеньян назвав безрозсудними висловлювання генсека ООН про денуклеаризацію КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Пхеньян вважає безрозсудними висловлювання генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про те, що шляхом здійснення денуклеаризації КНДР зможе стати “нормальним членом міжнародного співтовариства”. Як повідомив в суботу телеканал NHK, відповідну заяву розповсюдило постійне представництво КНДР при всесвітній організації, інформує УНН.
“Це божевільне висловлювання, зроблене в той час, коли весь світ підтримує спільну заяву за підсумками історичного саміту лідерів КНДР і США”, — йдеться в ньому. “Будучи генсеком ООН необхідно робити що-небудь корисне для встановлення миру і стабільності на Корейському півострові, а не приєднуватися до списку санкційного хору, який приводить у захват деякі країни”, — додали в постпредстві.
Гутерріш на цьому тижні відвідав Японію, де, зокрема, взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв американського атомного бомбардування Нагасакі. За підсумками переговорів з прем’єр-міністром Сіндзо Абе генсек ООН заявив, що “Північна Корея за допомогою повної і незворотньої денуклеаризації зможе стати нормальним членом міжнародного співтовариства”.
Як повідомляв УНН, КНДР відкинула всі пропозиції США з ядерного роззброєння.