КНДР відкинула всі пропозиції США з ядерного роззброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. КНДР відхилила неодноразові пропозиції США з ядерного роззброєння, в тому числі щодо вироблення точного тимчасового графіку даного процесу. Про це повідомила з посиланням на дипломатичні джерела американська телекомпанія CNN, інформує УНН.
За даними одного джерела, США робили і продовжують робити КНДР “конкретні пропозиції приступити і провести до фінальної точки повністю завірені денуклеаризацію”. Пхеньян в конфіденційному порядку відкинув всі ці пропозиції, охарактеризувавши їх “гангстерськими за своєю суттю”. КНДР наполягає на тому, що її ядерному роззброєнню повинне передувати скасування санкцій, накладених Сполученими Штатами, а також підписання мирного договору.
Раніше інформаційний портал Vox повідомив, що держсекретар США Майкл Помпео протягом останніх двох місяців висував владі КНДР конкретну пропозицію по денуклеаризації Корейського півострова, відповідно до якої Пхеньян передає від 60 до 70% своїх ядерних боєголовок США або іншій третій стороні, однак ці пропозиції були відкинуті.
Як повідомляв УНН, КНДР відклала спільну з Південною Кореєю інспекцію автодоріг.