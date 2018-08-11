КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению

По данным одного источника, США делали и продолжают делать КНДР “конкретные предложения приступить и провести до финальной точки полностью завереную денуклеаризацию”. Пхеньян в конфиденциальном порядке отверг все эти предложения, охарактеризовав их “гангстерскими по своей сути”. КНДР настаивает на том, что ее ядерному разоружению должна предшествовать отмена санкций, наложенных Соединенными Штатами, а также подписание мирного договора.

Ранее информационный портал Vox сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.

Как сообщал УНН, КНДР отложила совместную с Южной Кореей инспекцию автодорог.