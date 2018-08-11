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КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению

Киев • УНН

 • 9407 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. КНДР отклонила неоднократные предложения США по ядерному разоружению, в том числе касательно выработки точного временного графика данного процесса. Об этом сообщила со ссылкой на дипломатические источники американская телекомпания CNN, информирует УНН.

КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению

По данным одного источника, США делали и продолжают делать КНДР “конкретные предложения приступить и провести до финальной точки полностью завереную денуклеаризацию”. Пхеньян в конфиденциальном порядке отверг все эти предложения, охарактеризовав их “гангстерскими по своей сути”. КНДР настаивает на том, что ее ядерному разоружению должна предшествовать отмена санкций, наложенных Соединенными Штатами, а также подписание мирного договора.

Ранее информационный портал Vox сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.

Как сообщал УНН, КНДР отложила совместную с Южной Кореей инспекцию автодорог.

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