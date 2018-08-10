КНДР відклала спільну з Південною Кореєю інспекцію автодоріг
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. КНДР відклала в односторонньому порядку на невизначений термін спільну з Південною Кореєю інспекцію автомобільних доріг, яка повинна була початися в п’ятницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.
За відомостями агентства, північнокорейська сторона направила відповідне повідомлення Сеулу пізно ввечері у четвер, не вказавши при цьому причини свого рішення. Інспекція повинна була тривати тиждень на ділянці шосе в КНДР, який веде від прикордонного міста Кесон у Пхеньян.
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Домовленість про модернізацію автомобільних доріг із метою їх подальшого з’єднання була досягнута на міжкорейському саміті в квітні цього року. Консультації зі цього питання почалися в кінці червня. Конкретно йдеться про будівництво 19-кілометрової ділянки автомобільного шосе між містами Кесон в КНДР і Мунсан у Південній Кореї. Це дозволить з’єднати в єдину трасу дороги, що ведуть до Пхеньяну і Сеула.
У той же час, як відзначають спостерігачі, реалізації такого проекту перешкоджають економічні санкції, введені Радою Безпеки ООН щодо КНДР у зв’язку з ядерними і ракетними випробуваннями.
Нагадаємо, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин провели 27 квітня історичну зустріч у прикордонному пункті Пханмунджом. Це стало першим засіданням керівників двох країн за останні 10 років. За підсумками переговорів було підписано спільну декларацію про мир, процвітання і об’єднанні Корейського півострова. Сеул і Пхеньян підтвердили, що їх спільною метою є денуклеаризація Корейського півострова, а також досягли домовленості про продовження активного діалогу на вищому рівні.