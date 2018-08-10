КНДР відклала спільну з Південною Кореєю інспекцію автодоріг

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14356 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 33193 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 48489 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 56931 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 89388 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69653 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80946 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94881 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87707 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183644 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.2м/с
71%
Популярнi новини

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 12041 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 8846 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 12635 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 8436 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5640 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 48489 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183644 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338616 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272776 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382896 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5772 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 8958 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 56931 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19723 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24867 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

КНДР відклала спільну з Південною Кореєю інспекцію автодоріг

Київ • УНН

 • 8153 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. КНДР відклала в односторонньому порядку на невизначений термін спільну з Південною Кореєю інспекцію автомобільних доріг, яка повинна була початися в п’ятницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.

КНДР відклала спільну з Південною Кореєю інспекцію автодоріг

За відомостями агентства, північнокорейська сторона направила відповідне повідомлення Сеулу пізно ввечері у четвер, не вказавши при цьому причини свого рішення. Інспекція повинна була тривати тиждень на ділянці шосе в КНДР, який веде від прикордонного міста Кесон у Пхеньян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КНДР звинуватила Південну Корею в спробах відновити конфронтацію

Домовленість про модернізацію автомобільних доріг із метою їх подальшого з’єднання була досягнута на міжкорейському саміті в квітні цього року. Консультації зі цього питання почалися в кінці червня. Конкретно йдеться про будівництво 19-кілометрової ділянки автомобільного шосе між містами Кесон в КНДР і Мунсан у Південній Кореї. Це дозволить з’єднати в єдину трасу дороги, що ведуть до Пхеньяну і Сеула.

У той же час, як відзначають спостерігачі, реалізації такого проекту перешкоджають економічні санкції, введені Радою Безпеки ООН щодо КНДР у зв’язку з ядерними і ракетними випробуваннями.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин провели 27 квітня історичну зустріч у прикордонному пункті Пханмунджом. Це стало першим засіданням керівників двох країн за останні 10 років. За підсумками переговорів було підписано спільну декларацію про мир, процвітання і об’єднанні Корейського півострова. Сеул і Пхеньян підтвердили, що їх спільною метою є денуклеаризація Корейського півострова, а також досягли домовленості про продовження активного діалогу на вищому рівні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,656.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,644.41