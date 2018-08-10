КНДР отложила совместную с Южной Кореей инспекцию автодорог

По сведениям агентства, северокорейская сторона направила соответствующее сообщение в Сеул поздно вечером в четверг, не указав при этом причины своего решения. Инспекция должна была длиться неделю на участке шоссе в КНДР, который ведет от пограничного города Кэсон в Пхеньян.

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Договоренность о модернизации автомобильных дорог с целью их последующего соединения была достигнута на межкорейском саммите в апреле этого года. Консультации по этому вопросу начались в конце июня. Конкретно речь идет о строительстве 19-километрового участка автомобильного шоссе между городами Кэсон в КНДР и Мунсан в Южной Корее. Это позволит соединить в единую трассу дороги, ведущие в Пхеньян и Сеул.

В то же время, как отмечают наблюдатели, реализации такого проекта препятствуют экономические санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении КНДР в связи с ядерными и ракетными испытаниями.

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 27 апреля историческую встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Это стало первым заседанием руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветания и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризации Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продлении активного диалога на высшем уровне.