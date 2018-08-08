КНДР звинуватила Південну Корею в спробах відновити конфронтацію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. КНДР у середу звинуватила Південну Корею в спробах відновити конфронтацію і підірвати примирливий настрій, збудований між двома державами. Із таким твердженням виступила центральна газета КНДР “Нодон сінмун”, інформує УНН.
На думку друкованого видання, недавні військові переговори між Південною Кореєю і США, а також плани Сеула провести військову реформу — це “змова з метою конфронтації”.
“Це рівносильно провокації по відношенню до співвітчизників, які докладають найщиріші зусилля для досягнення миру і зниження напруженості. Це також йде врозріз із духом Пханмунджомскої декларації про мир, процвітання і об’єднання Корейського півострова”, — пише “Нодон сінмун”.
Видання зазначає, що Пхеньян не потерпить “конфронтаційну метушню, розлучуваності південнокорейськими мілітаристами, яка суперечить курсу на діалог, встановлення миру і поліпшення міжкорейських відносин”.
Нагадаємо, військові Південної Кореї і КНДР у вівторок провели переговори у прикордонному пункті Пханмунджом.