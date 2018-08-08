КНДР обвинила Южную Корею в попытках восстановить конфронтацию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. КНДР в среду обвинила Южную Корею в попытках восстановить конфронтацию и подорвать примирительный настрой, построенный между двумя государствами. С таким утверждением выступила центральная газета КНДР “Нодон синмун”, информирует УНН.
По мнению печатного издания, недавние военные переговоры между Южной Кореей и США, а также планы Сеула провести военную реформу — это “заговор с целью конфронтации”.
“Это равносильно провокации по отношению к соотечественникам, которые прилагают искренние усилия для достижения мира и снижения напряженности. Это также идет вразрез с духом Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова”, — пишет “Нодон синмун”.
Издание отмечает, что Пхеньян не потерпит “конфронтационную суету, разводимую южнокорейскими милитаристами, которая противоречит курсу на диалог, установления мира и улучшения межкорейских отношений”.
Напомним, военные Южной Кореи и КНДР во вторник провели переговоры в пограничном пункте Пханмунджом.