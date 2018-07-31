ЗМІ: військові Південної Кореї і КНДР провели переговори на рівні генералів

У повідомленні наголошується, що переговори, головною метою яких було зниження напруженості на Корейському півострові, пройшли на рівні генеральських чинів, однак інші подробиці не наводяться.

Перші за десять років військові переговори на рівні генералів Республіка Корея і КНДР провели 14 червня. В ході зустрічі військові представники Сеула і Пхеньяна домовилися повністю відновити східну і західну військові лінії зв’язку. Лінія комунікації між військовими Південної Кореї і КНДР на західній ділянці кордону була створена в 2002 році, на східному — в 2003 році. Вони дозволяють підтримувати зв’язок по телефону і факсу.

Як повідомляв УНН, розвідка США виявила ознаки виробництва в КНДР нових ракет.