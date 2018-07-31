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СМИ: военные Южной Кореи и КНДР провели переговоры на уровне генералов

СМИ: военные Южной Кореи и КНДР провели переговоры на уровне генералов

Киев  •  УНН

 • 8348 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Военные Южной Кореи и КНДР во вторник провели переговоры в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

В сообщении отмечается, что переговоры, главной целью которых было снижение напряженности на Корейском полуострове, прошли на уровне генеральских чинов, однако другие подробности не приводятся.

Первые за десять лет военные переговоры на уровне генералов Республика Корея и КНДР провели 14 июня. В ходе встречи военные представители Сеула и Пхеньяна договорились полностью восстановить восточную и западную военные линии связи. Линия коммуникации между военными Южной Кореи и КНДР на западном участке границы была создана в 2002 году, на восточном — в 2003 году. Они позволяют поддерживать связь по телефону и факсу.

Как сообщал УНН, разведка США обнаружила признаки производства в КНДР новых ракет.

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