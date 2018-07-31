The Washington Post: розвідка США виявила ознаки виробництва в КНДР нових ракет

Як стверджується, мова може йти про створення двох нових рідинних міжконтинентальних балістичних ракет на виробничому комплексі неподалік від Пхеньяна. За даними видання, відповідні висновки зроблені в останні кілька тижнів, в тому числі, спираючись на супутникові знімки. Газета звернула увагу, що дані розвідки вказують не на розширення ракетної програми влади КНДР, а на те, що робота по розробці і конструювання сучасної зброї в країні триває навіть після того, як президент США Дональд Трамп заявив про відсутність ядерної загрози з боку КНДР.

Як повідомляв УНН, міністерство оборони Японії вирішило згорнути комплекси ППО Patriot PAC-3 на південному заході країни на тлі стабілізації ситуації на Корейському півострові і зниження ракетної загрози з боку КНДР.