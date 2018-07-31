The Washington Post: разведка США обнаружила признаки производства в КНДР новых ракет

Как утверждается, речь может идти о создании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна. По данным издания, соответствующие выводы сделаны в последние несколько недель, в том числе, опираясь на спутниковые снимки. Газета обратила внимание, что разведданные указывают не на расширение ракетной программы властей КНДР, а на то, что работа по разработке и конструированию современного оружия в стране продолжается даже после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР.

Как сообщал УНН, министерство обороны Японии решило свернуть комплексы ПВО Patriot PAC-3 на юго-западе страны на фоне стабилизации ситуации на Корейском полуострове и снижения ракетной угрозы со стороны КНДР.