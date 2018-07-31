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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34806 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 100624 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 122753 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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The Washington Post: разведка США обнаружила признаки производства в КНДР новых ракет

The Washington Post: разведка США обнаружила признаки производства в КНДР новых ракет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Разведслужбы США зафиксировали признаки того, что КНДР осуществляет конструирование новых ракет на производственной площадке, где раньше изготавливались первые в этой стране межконтинентальные ракеты. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке, информирует УНН.

Как утверждается, речь может идти о создании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна. По данным издания, соответствующие выводы сделаны в последние несколько недель, в том числе, опираясь на спутниковые снимки. Газета обратила внимание, что разведданные указывают не на расширение ракетной программы властей КНДР, а на то, что работа по разработке и конструированию современного оружия в стране продолжается даже после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР.

Как сообщал УНН, министерство обороны Японии решило свернуть комплексы ПВО Patriot PAC-3 на юго-западе страны на фоне стабилизации ситуации на Корейском полуострове и снижения ракетной угрозы со стороны КНДР.

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