Японія згорне комплекси ППО на південному заході країни через зниження ракетної загрози КНДР

Йдеться про установки, розгорнуті в префектурах Коті, Сімане, Хіросіма і Ехіме в серпні 2017 року. Тоді на такий крок японський уряд пішов після погроз КНДР запустити балістичні ракети в напрямку американського Гуаму з метою продемонструвати можливість нанесення превентивного удару по військових об’єктах США, в тому числі по авіабазі Андерсен, де дислоковані стратегічні бомбардувальники B-52. Згідно з цим планом, ракети повинні були пролетіти в повітряному просторі Японії.

Однак на даний момент, на думку японської сторони, загроза ракетного пуску з боку КНДР спала на тлі зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, більше немає необхідності тримати комплекси ППО в стані бойової готовності. При цьому Міноборони Японії буде готовим в будь-який момент знову розгорнути комплекси, якщо того вимагатимуть обставини. Також Patriot PAC-3 залишаться розгорнутими на території оборонного відомства в центрі Токіо.

Японія має дворівневу систеу ППО. Оснащені комплексами Aegis кораблі мають на озброєнні ракети-перехоплювачі SM-3, які повинні збити балістичну ракету на середній частині її траєкторії. Якщо цього зробити не вдасться, буде задіяний другий рівень ППО з використанням систем Patriot PAC-3, здатних перехопити ракету на заключному етапі її польоту.

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