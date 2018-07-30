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Японія згорне комплекси ППО на південному заході країни через зниження ракетної загрози КНДР

Японія згорне комплекси ППО на південному заході країни через зниження ракетної загрози КНДР

Київ • УНН

 • 9803 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Міністерство оборони Японії вирішило згорнути комплекси ППО Patriot PAC-3 на південному заході країни на тлі стабілізації ситуації на Корейському півострові і зниження ракетної загрози з боку КНДР. Про це повідомив у понеділок телеканал NHK, передає УНН.

Йдеться про установки, розгорнуті в префектурах Коті, Сімане, Хіросіма і Ехіме в серпні 2017 року. Тоді на такий крок японський уряд пішов після погроз КНДР запустити балістичні ракети в напрямку американського Гуаму з метою продемонструвати можливість нанесення превентивного удару по військових об’єктах США, в тому числі по авіабазі Андерсен, де дислоковані стратегічні бомбардувальники B-52. Згідно з цим планом, ракети повинні були пролетіти в повітряному просторі Японії.

Однак на даний момент, на думку японської сторони, загроза ракетного пуску з боку КНДР спала на тлі зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, більше немає необхідності тримати комплекси ППО в стані бойової готовності. При цьому Міноборони Японії буде готовим в будь-який момент знову розгорнути комплекси, якщо того вимагатимуть обставини. Також Patriot PAC-3 залишаться розгорнутими на території оборонного відомства в центрі Токіо.

Японія має дворівневу систеу ППО. Оснащені комплексами Aegis кораблі мають на озброєнні ракети-перехоплювачі SM-3, які повинні збити балістичну ракету на середній частині її траєкторії. Якщо цього зробити не вдасться, буде задіяний другий рівень ППО з використанням систем Patriot PAC-3, здатних перехопити ракету на заключному етапі її польоту.

Як повідомляв УНН, у Росії планують створити до 2027 року літак для заміни українського Ан-124 “Руслан”.

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