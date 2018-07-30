У Росії планують створити до 2027 року літак для заміни українського Ан-124 "Руслан"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Роботи зі створення надважкого літака на заміну Ан-124 “Руслан” внесені до Держпрограми озброєння (ДПО) на період до 2027 року. Про це повідомив журналістам віце-прем’єр РФ Юрій Борисов, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“Науково-дослідні роботи по ньому є в плані в кінці ДПО”, — сказав Борисов, відповідаючи на відповідне запитання.
Росія може відновити виробництво надважких літаків Ан-124 “Руслан”. Вони будуть “оцифровані”, на них встановлять нові двигуни ПД-35, додав Борисов.
“Відновлення виробництва Ан-124 буде пов’язано з можливостями двигунів ПД-35, які виготовляються в Об’єднаній двигунобудівній корпорації (ОДК). Але нічого нового не буде, просто оцифруємо Ан-124 з новими двигунами ”, - сказав він.
Віце-прем’єр уточнив, що Ан-124 можна експлуатувати до 2050 року, якщо, зокрема, модернізувати кабіну літака, поміняти бортове радіоелектронне обладнання та вирішити проблему з двигуном Д-18.
Він уточнив, що Ан-124 на “80% виготовлявся в Росії”. При цьому, російські чиновники визнають, що двигуни Д-18 для цього літака були виготовлені в Україні. У зв’язку з цим, за словами Борисова, необхідно вирішити проблему заміни двигунів.
Як повідомляв УНН, на початку літа цього року задумалися над відновленням виробництва Ан-124 “Руслан”.