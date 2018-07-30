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В России планируют создать к 2027 году самолет для замены украинского Ан-124 "Руслан"

В России планируют создать к 2027 году самолет для замены украинского Ан-124 "Руслан"

Киев  •  УНН

 • 17178 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Работы по созданию сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 “Руслан” внесены в Госпрограмму вооружения (ГПВ) на период до 2027 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Научно-исследовательские работы по нему есть в плане в конце ГПВ”, — сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия может возобновить производство сверхтяжелых самолетов Ан-124 “Руслан”. Они будут “оцифрованы”, на них установят новые двигатели ПД-35, добавил Борисов.

“Возобновление производства Ан-124 будет связано с возможностями двигателей ПД-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Но ничего нового не будет, просто оцифруем Ан-124 с новыми двигателями”, — сказал он.

Вице-премьер уточнил, что Ан-124 можно эксплуатировать до 2050 года, если, в частности, модернизировать кабину самолета, поменять бортовое радиоэлектронное оборудование и решить проблему с двигателем Д-18.

Он уточнил, что Ан-124 на “80% изготавливался в России”. При этом, российские чиновники признают, что двигатели Д-18 для этого самолета были изготовлены в Украине. В связи с этим, по словам Борисова, необходимо решить проблему замены двигателей.

Как сообщал УНН, в начале лета этого года задумались над воозобновлением производства Ан-124 “Руслан”.

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